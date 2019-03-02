خطيب مسجد الانصار يسخر من إعلان الرئيس تشكيل حكومة كفاءات

قال خطيب مسجد الأنصار بود نوباوي في أمدرمان آدم أحمد يوسف ، إن خطاب رئيس البشير واعلانه حالة الطوارئ، جاء مخيباً للآمال وسيزيد من تفاقم الأوضاع .

واعتبره تكريساً للسلطة في يد الحزب الحاكم باستخدام قانون الطوارئ،.

وأكد في خطبة الجمعة امس ان مطالب الشعب تتمثل في نظام ديمقراطي كامل الدسم وانتخابات حرة ونزيهة تعقب فترة انتقالية.

وسخر من إعلان الرئيس تشكيل حكومة كفاءات، واعتبر ذلك مجرد تغيير لإسم الحكومة مع بقاء جوهرها.