إنزال جوى جديد للتحالف العربى دعماً لقبائل حجور اليمنية

وتعد عملية الإنزال هذه الخامسة منذ بدء المعارك لتعزيز ودعم قبائل حجور في معركتها ضد ميليشيات الحوثي، وفق المصادر.
من جانب آخر، أكدت مصادر ميدانية وصول أكثر من 20 قتيلا و15جريحا من الانقلابيين إلى مستشفيات حجة قادمة من حجور.
وتشهد مناطق حجور بمحافظة حجة معارك عنيفة منذ أكثر من شهر في مواجهة الميليشيات التي تسعى لفرض سيطرتها على المنطقة الاستراتيجية لتأمين خط إمدادها الرئيسي الواصل بين "حرض" وكُشر" وحتى "عمران" وحرف سفيان صعدة معقل الحوثيين الأساسي.
وأدى حصار الانقلابيين لمناطق حجور إلى مضاعفة معاناة الأهالي في ظل انعدام الدعم الصحي والغذائي للمديرية، فضلاً عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين نتيجة القصف العشوائي المكثف الذي تتعرض له المنطقة من قبل الميليشيات.
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