هل إلتقى مدير جهاز الأمن السوداني برئيس الموساد الاسرائيلي؟

دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرائد x

15:00 القادسية الهلال x

17:35 الفيصلي الأهلي x

19:30 الاتحاد الدوري الإيطالي كالياري x

21:30 انتر ميلان الدوري الألماني أوجسبورج x

21:30 بوروسيا دورتموند

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