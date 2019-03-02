مصر تطلب من مواطنيها الالتزام بقواعد النقد الجديدة في السودان

وأشارت الخارجية المصرية إلى أن القرارات السودانية الصادرة بهذا الشأن نصت على أن “كل من يرتكب أو يشارك أو يعاون أو يسهل أو يسمح بارتكاب أي من الأفعال المحظورة المشار إليها يعاقب بالإضافة لعقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر، بالآتي: – السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات وغرامة مالية.
– مصادرة العملة سواء كانت سودانية أو أجنبية والذهب الخام والمشغول الذي تم ضبطه.
– تصادر كل وسيلة تم استخدامها في ارتكاب الفعل المحظور.
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