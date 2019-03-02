إغلاق (60) فصلا بالبطانة لتسرب الطلاب والجوع

اعترف معتمد محلية البطانة بولاية القضارف، علي الشيخ الضو، بوجود أزمة حقيقية في التعليم بالمحلية تتمثل في تسرب الطلاب عن قاعات الدرس والاتجاه للتعدين والرعي للفتيان , بالإضافة إلى زواج الفتيات في سن مبكرة.
وذكر المعتمد أنهم ناشدوا الآباء والمجتمع كثيراً بضرورة حث الصغار على التعليم وتشجيعهم على المواصلة حتى الجامعة ولكن دون جدوى، مفجراً مفاجأة من العيار الثقيل، حينما أكد إغلاق أكثر من ستين فصلاً مخصصة للصف الأول بداعي ضعف التغذية وعدم الإقبال على التعليم وقال إن بعض المدارس شهدت تسرباً أفضى إلى اختفاء فصول.
وكشف تحقيق عن انخفاض عدد الجالسين لامتحانات شهادة الأساس بمدارس بالبطانة إلى أربعة تلاميذ في المدرسة الواحدة.
وكشف تحقيق عن انخفاض عدد الجالسين لامتحانات شهادة الأساس بمدارس بالبطانة إلى أربعة تلاميذ في المدرسة الواحدة.
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