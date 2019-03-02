الطبيب التونسي يمنح نجم المريخ راحة لاسبوع

منح الطبيب أحمد آدم الظهير الأيسر للمريخ راحة لمدة اسبوع بعد أن خضع اللاعب لعملية جراحية بتونس امس الاول وسيقابل اللاعب الطبيب بعد انتهاء الراحة للوقوف على التئام جرح العملية ومن ثم السماح له بعد ذلك للخضوع لتمارين تأهيل تاهباً للعودة للملعب من جديد، وتخلف أحمد آدم برفقة الرباعي محمد عبد الرحمن وبكري المدينة وضياء الدين ومحمد الرشيد بتونس من أجل الخضوع لتدريبات تأهيل تحت اشراف التونسي أحمد العابد من أجل التعافي من الإصابات التي لحقت بهم مؤخراً

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