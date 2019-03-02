مجلس المريخ يناقش ازمة سومانا وعودة السماني اليوم

يعقد مجلس إدارة نادي المريخ اجتماعاً مهماً اليوم لمناقشة أزمة اللاعب النيجري مجيد سومانا المتواجد ببلده بعد أن رفض نادي الجيش النيجري السماح له بالعودة مالم يتسلم مستحقاته المالية نظير تعاقد المريخ مع اللاعب في التسجيلات التكميلية العام الماضية، وكذلك سيناقش المجلس في الاجتماع ازمة اللاعب السماني الصاوي وتكثيف الجهود لاعادة بطاقة النقل الخاصة به من الاتحاد الليبي واعتماده في كشوفات الفريق في اليوم الأول للتسجيلات التكميلية المقبلة بعد أن انتهت العقوبة الصادرة بحق النادي بالحرمان من التسجيلات مع انطلاقة التسجيلات التكميلية.

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