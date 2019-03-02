مجلس المريخ يرصد 500 ألف دولار للاعبين حال تأهل الفريق لنهائي كأس زايد

رصد مجلس ادارة نادي المريخ حافز مالي ضخم يُقدر بـ500 ألف دولار للاعبين حال نجح الفريق في تخطي النجم الساحلي والتأهل على حسابه للمباراة النهائية لكأس زايد للأندية المقامة بالإمارات، وكان المريخ خسر أمام النجم الساحلي بهدف في جولة الذهاب ويحتاج الفريق للفوز على النجم الساحلي بهدفين نظيفين على الأقل في جولة الإياب المقامة في التاسع والعشرين من الشهر الجاري لحسم التأهل للمباراة النهائية لكأس زايد.

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