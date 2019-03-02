أربع مباريات في مسابقة كأس السودان اليوم

تُقام عصر ومساء اليوم أربع مباريات ضمن المرحلتين الثالثة والرابعة لمسابقة كأس السودان القومية، في المرحلة الثالثة تُقام مباراتان حيث يلتقي الأهلي العاصمي مع الموردة مساء اليوم بالخرطوم، وبإستاد المناقل عصراً يواجه الهلال ممثل المدينة هلال كادوقلي، والفائزان في المباراتين سيتأهلان للمرحلة الرابعة التي تنطلق مساء اليوم بمباراتين حيث يستضيف هلال التبلدي حيدوب النهود بإستاد الأبيض، ويواجه أهلي شندي بملعبه الشبيبة عطبرة فيما تم تأجيل مباراة الشرطة القضارف والرابطة سنار لوقتٍ لاحق.

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