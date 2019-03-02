إصابة 17 فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي والعشرات بالاختناق في قطاع غزة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أصيب 17 فلسطينيا بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق خلال قمع الجيش الاسرائيلي لمسيرة العودة التي انطلقت، مساء اليوم الجمعة، من مختلف ميادين غزة صوب السياج الحدودي الفاصل شرق غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية “أصيب 17 مواطنا برصاص جيش الاحتلال شرق غزة، فيما أصيب العشرات بحالات اختناق قرب الشريط الحدودي شرق غزة”.

وأضافت الصحة: “استهدفت قوات الاحتلال ثلاثة مسعفين وصحفيا بقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل مباشر”.

وكانت اندلعت مواجهات بين قوات الجيش الإسرائيلي والمتظاهرين الفلسطينيين الذين يقدر عددهم بعشرة آلاف حيث قابلهم الجيش الاإسرائيلي بإطلاق الرصاص والغاز المسيل للدموع، في حين رشق المتظاهرون القوات الإسرائيلية بالحجارة.

وانطلقت تظاهرة اليوم بدعوة من الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار في الجمعة التاسعة والأربعين منذ انطلاقها الاناضول المادة السابقة قطر تحذر قطر تحذر السعودية وتوجه لها اتهاما خطيرا جدا

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