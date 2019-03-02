ترامب يطالب الصين بإلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الأمريكية فورا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه طلب من الصين رفع الرسوم المفروضة عن المنتجات الزراعية الأمريكية فورا، مشيرا إلى أن المحادثات التجارية بين البلدين تسير بشكل جيد

وكتب ترامب على تويتر: “طلبت من الصين أن تزيل على الفور جميع التعريفات على منتجاتنا الزراعية (بما في ذلك لحم البقر ولحم الخنزير وما إلى ذلك) على أساس أننا نسير بشكل جيد في المحادثات التجارية، كما أنني لم أرفع الحزمة الثانية من الرسوم الجمركية إلى 25 في المئة في 1 أذار/مارس كما كان مخططا”.

وتابع، “هذا مهم جدا لمزارعينا العظام — وأنا”.

هذا وحققت الصين والولايات المتحدة الأمريكية، تقدما كبيرا في قضايا محددة خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات الاقتصادية والتجارية رفيعة المستوى التي جرت بينهما في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأكد الرئيس دونالد ترامب في تغريدة عبر حسابة الرسمي على “تويتر”، الأسبوع الماضي إنه “سيقوم بتأجيل” زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، التي كانت من المقرر فرضها أول شهر مارس/آذار المقبل، وذلك في ظل “النتائج المثمرة للغاية”، في المفاوضات التجارية الجارية بين الوفدين الصيني والأمريكي.

وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات الاقتصادية والتجارية بين بكين وواشطن، خلال الفترة من 21 إلى 24 فبراير/شباط الجاري، وهي الجولة السابعة منذ فبراير/شباط العام الماضي.