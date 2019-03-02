لقاء جماهيري بدار الامة يخاطبه الصادق المهدي وقادة قوى التغيير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ينظم حزب الأمة القومي لقاءً جماهيرياً يخاطبه رئيس الحزب وأمام الأنصار الصادق المهدي وقادة قوى التغيير، وذلك في الخامسة من مساء السبت (2 مارس 2019م) بدار الأمة (المركز العام). ودعا حزب الأمة بولاية الخرطوم جماهير ولاية الخرطوم لحضور اللقاء الجماهيري الذي وصفته بـ (الحاشد).

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