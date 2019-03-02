الولايات المتحدة الأمريكية تمنع 49 شخصا من المقربين لمادورو من دخول أراضيها

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: سحبت الولايات المتحدة الأمريكية تأشيرات دخول من 49 شخصا مرتبطين برئيس فنزويلا نيكولاس مادورو.

موسكو — سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الجمعة: “نحن نتبع هذه السياسة مع العديد من مسؤولي مادورو وعائلاتهم، في 28 فبراير/شباط تم سحب تأشيرات دخول من 49 شخصا”.

وأشارت الوزارة إلى أن هؤلاء الأشخاص لهم علاقة، “بانتهاك حقوق الإنسان وسرقة ثروة فنزويلا وتقويض ديمقراطيتها”.

هذا وتشهد فنزويلا أزمة سياسية منذ 23 يناير / كانون الثاني الماضي، عندما أعلن رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو نفسه رئيسا انتقاليا، بينما يؤكد الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، أنه الرئيس الشرعي للبلاد. المادة السابقة الخارجية المصرية تطالب من المواطنين الراغبين في السفر إلى السودان بالالتزام التعليمات الجديدة المقالة القادمة لقاء جماهيري بدار الامة يخاطبه الصادق المهدي وقادة قوى التغيير

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