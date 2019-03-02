شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أكد اللواء شرطة د.هاشم علي عبدالرحيم الناطق الرسمي باسم الشرطة هدوء الأحوال اليوم الجمعة ١/مارس بكل أنحاء البلاد عدا بعض التجمعات غير المشروعة والمحدودة العدد بولاية الخرطوم وتم تفريقها وفقا للقانون وبالغاز المسيل للدموع مضابط الشرطة سجلت إصابات لإثنين من المواطنين تم اسعافهماوتلقيا العلاج وغادرا المستشفى من جهة ثانية أكد الناطق الرسمي باسم الشرطة إكتمال الإستعدادات بكل ولايات السودان لتأمين إمتحانات الشهادة السودانية وفقا للخطة المجازة من رئاسة قوات الشرطة والمعنية بتأمين الإمتحانات في كافة مراحلها مع التمنيات بالتوفيق والنجاح لكل الأبناء الممتحنين مدارية المادة السابقة جهاز الأمن ينفي لقاء قوش برئيس الموساد المقالة القادمة الاستخبارات العراقية تلقي القبض على والدة قائد تنظيم “داعش” في الأنبار

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