جهاز الأمن ينفي لقاء قوش برئيس الموساد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دحض جهاز الأمن والمخابرات الوطني خبرا بثته قناة الجزيرة حول لقاء تم بين المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول مهندس صلاح عبد الله قوش ورئيس جهاز المخابرات الاسرائيلي (الموساد) في ميونخ الالمانية منتصف فبراير الماضي. واصدرت ادارة الاعلام بالجهاز بيانا قالت فيه ان قناة الجزيرة الإخبارية بثت بتاريخ 2019/3/1 م خبرا عن لقاء للمدير العام لجهاز الأمن و المخابرات الوطني برئيس الموساد الإسرائيلي علي هامش مؤتمر ميونخ للأمن الذي إنعقد الشهر الماضي . واكد الجهاز أن الخبر عار من الصحة ويفتقد للمهنية والموضوعية ولا يخدم القيم الصحفية التي تدعيها القناة و تدعي إلتزامها بها . واضاف البيان: كان بإمكان القناة أن تتحري و أن تستوثق قبل أن تبث وهي تعلم و يعلم غيرها الموقف الراسخ للسودان حكومة وشعبا من الكيان الصهيوني المغتصب و إلتزام السودان المبدئي بموقف ثابت تجاه القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية الأولي للأمة العربية والإسلامية . وقال البيان القناة مضت في خدمة أجندة تعمل لأجلها و هي تقحم دولا شقيقة في إطار مارثون الخلاف والصراع المتواصل وأدواته المتنوعة و المتعدية و التي تطال دولا أخري وقيادات فيها ، على شاكلة ما جاء في الخبر و توظيفه .

صحيفة الانتباهة