برطم يطالب بتحويل دار مركز عام الوطني لمركز ثقافي أو مستشفى تخصصي

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
وصف رئيس كتلة التغيير المعارضة في البرلمان، النائب المستقل أبو القاسم برطم خطوة رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الوطني، المشير البشير بتفويض نائبه في الحزب، مولانا أحمد هارون بممارسة ومزاولة سلطاته وصلاحياته المتعلقة برئاسة الحزب كافة إلى حين انعقاد المؤتمر العام للوطني لاختيار قيادة جديدة بالإيجابية.
وقال برطم في تصريحات لصحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”السبت” إن الخطوة تمثل تأكيدًا على ابتعاد الرئيس من الوطني، ودعا برطم الوطني لاحترام نفسه وترتيب أوراقه على حد قوله.
وطالب بمصادرة دار الوطني متعددة الطوابق” المركز العام” وتحويله لمركز ثقافي أو مستشفى تخصصي، باعتبار أن بناءه كان هدية من قبل دولة الصين لدولة السودان وليس من دولة لحزب.
وقال” حال إصرار الوطني على أن تلك الأموال ملك له وتخصه لوحده ورفضه التنازل عن المقر فحينها يجب مقاضاته من القوى السياسية لدى مسجل الأحزاب بتهم تلقي أموال من الخارج”
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