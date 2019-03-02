حماية الامتحانات مسؤولية الجميع

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

مئات الآلاف من طلاب وطالبات الشهادة السودانية يكملون اليوم جهود ثلاثة أعوام من الحصاد ويهيئون أنفسهم لجني ثمار تعبهم وكدهم.

مع كل عام تدخل العوائل في ضغط نفسي كبير بسبب جو الامتحانات وما يفرضه من توتر وقلق خاصة مع دخول الناس أكثر من مرة في مشاكل بسبب كشف الامتحانات والشكوك التي تعتري الكثيرين حول إمكانية ضياع جهود الطلاب والتعب النفسي الذي يسببه لهم تسريب الامتحانات ، هذا غير الخسائر الفادحة التي تتحملها الخزينة العامة وقد تابع الناس مشكلة كشف امتحان مادة الكيمياء العام الماضي وماترتب على ذلك من تبعات كبيرة نفسية ومادية.

السلطات مطالبة ببذل قصارى جهدها لحماية الامتحانات وتأمينها والحرص على إخراجها بسلام وهذا يتطلب بذل كل الجهود المطلوبة حتي لايقع المحظور ، وحقيقة لابد من الإقرار بتولى الحكومة لمسؤولياتها وقيامها بواجبها في هذا الجانب وبذلها الجهود الكاملة لحماية وتأمين الامتحانات ، ويلزم في هذا الباب التنويه بعظم الدور المنوط بعموم الناس وضرورة اهتمامهم التام لحماية وتأمين الامتحانات وان تتكاتف جهودهم وتتكامل مع الجهود الرسمية ، وعلى الناس كل الناس أن يعملوا بجد على التعاون مع السلطات وكشف أي تلاعب في مهده قبل أن يتسع الفتق على الراتق ، كما يلزم ابعاد الامتحانات عن التجاذبات السياسية وصراع الحكومة والمعارضة وان يحارب الجميع اي إشاعة لان ضررها البالغ سينعكس سلبا على أبنائنا وبناتنا وجميع العوائل وهذا مجرد تذكير نسطره في اليوم الأول للامتحانات وإلا فهو غير خاف على الناس .

نتمني التوفيق للممتحنين وان تمضي الامتحانات بسلامة ويسر والله الموفق