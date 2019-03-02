المال السعودي يعمي ويصم.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مع اقتراب التاسع من مارس تاريخ إنهاء الحظر على تصدير السلاح من المانيا الى السعودية وجدت برلين نفسها مضطرة الى تمديد الحظر اسبوعين آخرين ، وفي هذا الصدد نقرا خبرا نشرته صحيفة ديرشبيغل أن الحكومة الألمانية ستمدد وقف صادرات السلاح إلى السعودية لمدة أسبوعين، بعد أن كان مقررا أن يستمر حتى التاسع من مارس.

جدير بالذكر ان الحكومة الألمانية تواجه ضغوطا متزايدة من بريطانيا لتخفيف قرارها وقف تصدير الأسلحة للسعودية حتي لا تكثر مطالبات المجتمع البريطاني باتخاذ خطوات مماثلة لما اتخذته الحكومة الألمانية.

الصحيفة الألمانية لم تفصح عن مصادرها، إلا أنها أكدت أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ووزير المالية ونائب المستشارة أولاف شولز، وافقا على هذا الإجراء.

وكانت برلين قد أعلنت في نوفمبر الماضي أنها ستمتنع عن منح تراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية بسبب مقتل الصحفي جمال خاشقجي في سفارة بلاده بمدينة اسطنبول التركية.

جدير بالذكر أن السلطات الألمانية كانت قد حثت قطاع الصناعات العسكرية على الامتناع عن تسليم شحنات أسلحة ومعدات حربية في الوقت الحالي تم التعاقد عليها في وقت سابق .

أننا نلاحظ مدى النفاق واتساع دائرته التي تجعل البريطانيين يضغطون على الالمان حتي لايمددوا هذا الحظر المؤقت خوفا على مصالحهم التجارية من أن تتضرر خاصة مع المقدرة الشرائية العالية للسعودية كاحدى اغنى الدول في العالم مما يوضح بجلاء ان ادعاءات الأوروبيين بحماية حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات ليست إلا اكاذيب يفضحها اول اختبار .

الالمان حظروا تسليم شحنات تم التعاقد عنها مسبقا بعد تفجر فضيحة مقتل خاشقجي وتحولها الى قضية رأي عام عالمي لايمكن التلاعب فيه أو اخفاءه والا لسكتوا عن جريمة السعودية في تركيا كما سكتوا ويسكنون ونافقوا وينافقون وهم يرون مأساة العصر التي ترتكبها السعودية والإمارات وحلفهما المشؤوم في اليمن وقد خربوا البلاد واكثروا فيها الفساد وقتلوا العباد ولم يتحرك الالمان ولا الإنجليز ولا كل منافقي الأرض لأن طمعهم في المال السعودي يجعلهم يغضون الطرف عن هذه الجرائم الكبرى فمال ال سعود لكثرته وبذله لهم يعمي ويصم .