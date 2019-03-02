لماذا مولانا هارون؟

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

لم يمض اسبوع على القرارات الكبرى التي اتخذها الرئيس البشير والتي تم تتويجها بإعلان حالة الطوارئ وحل حكومة الوحدة الوطنية وحكومات الولايات واعفاء النائب الأول ومعه رئيس الوزراء وولاة الولايات وتعيين رئيس وزراء جديد ونائب اول وحكام عسكريين على الولايات ، نقول لم يمض اسبوع على بداية هذه الإجراءات التي تسارعت جدا حتي جاء الاعلان رسميا عن اعتماد المكتب القيادي للمؤتمر الوطني لمولانا احمد محمد هارون نائبا لرئيس الجمهورية للشؤون الحزبية والتنظيمية ، وقد انعقد اجتماع المكتب القيادي وخاطب دكتور فيصل حسن ابراهيم الصحفيين مقدما خلفه في المنصب مولانا هارون متمنيا له التوفيق .

وتقول الأنباء ان السيد الرئيس صبيحة إعلانه إجراءاته الأخيرة هذه قد اجتمع طويلا بالسيد ايلا ومولانا هارون كل على حدة وتوقع الناس أن يعهد إليهما الرئيس بملفات هامة وبالفعل تولي ايلا رئاسة الوزراء وهاهو مولانا هارون يصبح الرجل الأول في الحزب ويفوض اليه الرئيس كل صلاحياته فلماذا جاء الرئيس بمولانا هارون الى هذا الموقع ؟.

المعروف أن الرجل يحظي بثقة الرئيس المطلقة ويتمتع بقوة شخصيته وحدته التي لاخلاف عليها بين أصدقائه وأعدائه ، وتجربته في وزارة الداخلية وولايتي جنوب وشمال كردفان تشهد بذلك وخصوصا الفترة التي قضاها بشمال كردفان إذ عرفته مدنها وقراها كشخص حاسم وحازم ويمكن للرجل أن يتجاوز غيره وهو بارع في الإقصاء ، ويبدو أن الرئيس البشير جاء به وفرضه على الحزب وفوض اليه صلاحياته ليمرر من خلاله ما يريد خاصة وان الرجل لاخلاصه وولائه للبشير يمكن أن يتخذ مايريده الرئيس وهو ما لم يكن ممكنا أو على الاقل نقول إنه غير متصور في عهد سلفه الدكتور فيصل الذي لن يفعل ما يفعله مولانا هارون.

كبار قادة الحزب كالدكتور أمين حسن عمر والدكتور قطبي المهدي تحدثوا عن انقلاب تم على الحزب وقد توعد دكتور امين أن يسترد حزبه حقوقه عن طريق القانون ويناهض الإجراءات الأخيرة وخاصة الطوارئ ومع أن دكتور فيصل لم يتحدث كأمين أو قطبي لكن يبدو أن الرئيس البشير الذي لا يرغب في أي شوشرة أراد أن يحسم الأمر ويغلق هذا الملف ويجعله بعيد عن تسبيب الصداع له .

مولانا هارون في منصبه الجديد هذا مطالب أن يتحلى بالروح القومية وينسى يده المطلقة التي تجلت بوضوح في شمال كردفان مما جعل الكثير من أصحاب النفوذ يخشونه والمرحلة القادمة قد يحتاج فيها الرئيس إلى تجاوز مؤسسات الحزب ولايرغب في اي عراقيل تعترض طريقه وعبر مولانا احمد هارون سيفعل ما لن يفعله مع غيره.