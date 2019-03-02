التاريخ: 02-مارس-2019
14 مشاهدة
شرع أكثر من (20) نائباً في تشريعي الخرطوم في رفع دعوى قضائية ضد شركة سيارات وطنية، مطالبين الشركة بتعويض مادي قيمته (100) ألف جنيه بسبب أعطال متكررة في (جربوكس) السيارات التي اشتراها النواب من الشركة.
وتسلم نواب التشريعي قبل أكثر من عام على دفعات سيارات من الشركة عبر هيئة ولائية ماركة (بي واي دي) “بالأقساط” لخمسة أعوام ونصف العام، بقيمة كلية للسيارة الواحدة بلغت (318) ألف جنيه. وأبلغت مصادر مطلعة أن النواب قاموا بتوكيل محام لمقاضاة الشركة، وقالت إن المحامي سوف يرسل إنذار قانونياً للشركة في غضون اليومين القادمين، مطالباً الشركة بتعويض النواب مادياً يمبلغ (100) ألف جنيه قيمة (جربوكس) السيارات التي اشتراها النواب من الشركة.
وأكدت المصادر أن السيارات بها عطل فني في (الجربوكس) منذ أن تسلمها النواب وظلت تتعطل بصورة مستمرة، وبحسب صحيفة الانتباهة قالت إن النواب ظلوا يعملون على تغيير وإصلاح (الجربوكسات) منذ استلامهم السيارات، وأشارت المصادر إلى أن الشركة قامت بتعويض جهة أخرى تسلمت سيارات من نفس الماركة وبها أعطال في (الجربوكس).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من “20” نائباً بتشريعي الخرطوم يقاضون شركة سيارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.