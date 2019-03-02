والي الجزيرة: “أتينا من القوات المسلحة وولاؤنا لله والوطن والقيادة العليا وليس لدينا حزب “

أكد والي الجزيرة الفريق علي محمد سالم، سعي حكومة الولاية لتوظيف أكبر قدر من الشباب ليصبحوا قوة منتجة تضيف للاقتصاد والدولة .

أمتدح سالم في تصريحات صحفية عقب وصوله للولاية أمس، جهود والي الجزيرة السابق رئيس مجلس الوزراء القومي محمد طاهر إيلا، وقال: “إيلا أتى بما لم يأت به الأوائل” من خلال الطفرة التنموية التي انتظمت الولاية والتي وصفها بأنها غير مسبوقة وغير مشهودة، مؤكداً العمل في ذات النهج بتوفير معاش الناس وأمنهم وحفظ كرامتهم .

وقال سالم، إن البلاد تمر بظروف استثنائية متمثلة في وضع اقتصادي ضاغط واحتقان سياسي كبير، واضاف: “هذا الوضع حتم معالجة غير استثنائية بفرض حالة الطوارئ لحسم المتلاعبين بإمكانيات ومقدرات الوطن بتهريب الذهب والسلع المدعومة لدول الجوار” .

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وأشار الى أن الشعارات المطروحة في الساحة هي نظرية الكذب الصفرى ولا تؤدي الى حلول، وأردف: ” أتينا من القوات المسلحة وهي مؤسسة قومية وولاؤنا لله سبحانه وتعالى وللوطن والقيادة العليا وليس لدينا حزب أو جهة” .

مؤكداً الوقوف على مسافة واحدة من الجميع والمشاركة للعمل بالولاية فقط بالكفاءة والنزاهة والأمانة دون النظر للحزبية أو الدين أو الجهوية .

وأعلن وبحسب صحيفة السوداني، إعادة تكليف الوزراء السابقين والمديريين التنفيذيين للقيام بالأعباء لحين تعيين معتمدين .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)