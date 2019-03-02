الإعدام شنقاً لقاتل مدير شرطة الدبيبات بالرصاص

أصدر محكمة الدلنج حكماً بالإعدام شنقاً على قاتل مدير شرطة شرطة محلية الدبيبات النقيب شرطة محمد عبدالله والمتحري في القسم مساعد الشرطة عبدالله جوهر، واللذين لقيا مصرعهما رمياً برصاص القاتل.

وكانت مدينة الدبيبات قد غرقت في الدماء إثر جريمة قتل بشعة نفذها القاتل وهم على عربة لاندركوزر واستقرت (10) رصاصات في صدر الضابط وعنقه وفارق الحياة في لحظتها، فيما توفى المساعد جوهر بعد عشر دقائق من الحادثة بالمستشفى متأثراً بجراحة. وتلا قاضي محكمة الدلنج العامة مولانا جابر جار النبي يعقوب حيثيات القضية التي أشار فيها إلى الاعتراف القضائي الذي سجله القاتل في محكمة الضعين العامة واعترافه أيضاً بمحكمة الدلنج، فضلاً عن تمثيل الجريمة كاملة في موقع الحادثة في الدبيبات بحسب صحيفة الانتباهة، وأوضح القاضي أن أهل الدم لا يريدون سواء القصاص، وبذلك حكم بإعدام القاتل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)