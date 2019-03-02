برطم يطالب بمصادرة دار الوطني وتحويله لمركز ثقافي أو مستشفى

التاريخ: 02-مارس-2019
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وصف رئيس كتلة التغيير المعارضة في البرلمان، النائب المستقل أبو القاسم برطم، خطوة رئيس الجمهورية، رئيس المؤتمر الوطني، المشير البشير، بتفويض نائبه في الحزب، مولانا أحمد هارون، بممارسة ومزاولة سلطاته وصلاحياته المتعلقة برئاسة الحزب كافة، إلى حين انعقاد المؤتمر العام للوطني لاختيار قيادة جديدة بالإيجابية، وقال برطم حسب صحيفة آخر لحظة إن الخطوة تمثل تأكيداً على ابتعاد الرئيس من الوطني، ودعا برطم، الوطني لاحترام نفسه وترتيب أوراقه على حد قوله. وطالب بمصادرة دور الوطني متعدد الطوابق (المركز العام) وتحويله لمركز ثقافي أو مستشفى تخصصي، باعتبار أن بناءه كان هدية من قبل دولة الصين لدولة السودان وليس من دولة لحزب، وقال: حال إصرار الوطني على أن تلك الأموال ملك له وتخصه لوحده ورفضه التنازل عن المقر فحينها يجب مقاضاته من القوى السياسية لدى مسجل الأحزاب بتهم تلقي أموال من الخارج.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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