السوداني: شركات طيران تعلق وتخفض رحلاتها إلى السودان

كشف الناطق الرسمي باسم مطار الخرطوم محمد المهدي عن تقدم شركة الخطوط الأردنية بطلب رسمي لشركة مطار الخرطوم وسلطة الطيران المدني لتعليق رحلاتها إلى السودان اعتبارًا من الأول من مارس الجاري لأسباب تجارية.
وأشار المهدي في تصريحات حسب صحيفة السوداني الصادرة اليوم”السبت” إلى موافقة الجهات المعنية على الطلب بجانب الموافقة على طلب شركة طيران الخليج بتخفيض رحلاتها من “7” إلى”5″ رحلات أسبوعيًا.
وأكّد أن لكل من الشركات حساباتها التجارية الخاصة في العمل، مستبعدًا لجوء الشركات الأخرى لتعليق رحلاتها.
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