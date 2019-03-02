لأول مرة.. فيديو يحقق 6 مليارات مشاهدة على يوتيوب

شهد موقع يوتيوب لمشاركة الفيديو نقطة فارقة جديدة، حيث وصل عدد مشاهدات أغنية "ديسباسيتو" للمغني البورتوريكي لويس فونسو إلى 6 مليارات، وهو رقم لم يصل إليه أي فيديو على الموقع في تاريخه.

وقال موقع يوتيوب إن الأغنية المصورة التي أذاعها فونسي وزميله مغني الراب دادي يانكي في يناير 2017، لا تزال تسجل أعلى الأرقام كأسرع فيديو يحقق ملياري ثم ثلاثة مليارات ثم أربعة مليارات مشاهدة في غضون 272 يوما.

واستطاعت الأغنية الإسبانية التي تعني "بهدوء"، أن تحدث ضجة كبيرة وتتجاوز بشكل صاروخي أغنية "شيب أوف يو" أو (شكلك) للمغني البريطاني إيد شيرين، والتي حققت ملياري مشاهدة.

وكانت أغنية غانغام ستايل للمغني الكوري الجنوبي Psy، أول فيديو كليب يكسر حاجز الملياري مشاهدة على يوتيوب منذ نشر أغنيته على يوتيوب عام 2012.

ويحتل المغني الكوري الجنوبي المركز الخامس في إحصاءات يوتيوب بعدد مشاهدات لمجمل أعماله يتجاوز 3.3 مليارات مشاهدة.