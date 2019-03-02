مكافحة التهريب بشمال دارفور تعلن ضبط 853 (كرتونة) مستحضرات تجميل محظورة

تمكنت شرطة مكافحة التهريب بولاية شمال دارفور ، من ضبط شاحنتين ماركة ZS قادمة من دول الجوار وفي طريقها إلى داخل البلاد تحملان عدد 853 كرتونة من الكريمات المحظورة ومساحيق التجميل وحبوب منشطة جنسيا.



وطبقا لشبكة أخبار شمال دارفور، فقد أشاد مدير شرطة الولاية، اللواء شرطة عماد الدين عبد الرحمن، بيقظة قوات الشرطة وجهودها الكبيرة في مكافحة الجريمة ومنع التهريب والإضرار بالاقتصاد، وقال إن هذه الممنوعات تضر بالشباب وتسبب السرطانات.