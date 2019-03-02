المالية : المتوفر من البنزين يكفي البلاد شهراً

التاريخ: 02-مارس-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة جددت وزارة المالية الحكومة باستمرار سياسية الدعم للسلع الاستراتيجية أهمها الخبز والوقود، وأكد وزير المالية المكلف مصطفى يوسف حولي اهتمام الوزارة بإنفاذ إجراءات ضبط وإدارة الدعم بتوجيهه لمستحقيه بما يضمن عدم هدر الموارد، والاهتمام بضمان انسياب الوقود لسد حاجة الاستهلاك، مبيناً أن المتوفر حالياً من البنزين يكفي حاجة البلاد لمدة شهر بحسب صحيفة الانتباهة، مع استمرار جهود جهات الاختصاص لزيادة الإنتاج المحلي من النفط. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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