تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة السوداني * “الأمن”: قوش لم يتلق رئيس الموساد ومحاولات لشق صف القيادة * أكثر من (539) ألف طالب وطالبة يجلسون لإمتحان الشهادة اليوم * الخطوط الأردنية تتوقف والخليجية تخفض رحلاتها الى السودان صحيفة آخر لحظة * إصابات وسط مواطنين في احتجاجات بالخرطوم * برطم يطالب بمصادرة دار الوطني * طلاب (23) دولة يجلسون لإمتحان الشهادة اليوم * اجتماع طارئ اليوم لبحث مصير الشركة الفلبينية صحيفة المجهر * جهاز الأمن: خبر قناة الجزيرة عن لقاء “قوش” رئيس الموساد (مفبرك) * والي الخرطوم يقرع اليوم الجرس إيذاناً ببدء إمتحانات الشهادة السودانية بالخرطوم النموذجية صحيفة الإنتباهة * تحقيق أجرته (الإنتباهة) (الجوع) و(الترسب) يتسبب في إغلاق (60) مدرسة بالبطانة * (الوطني): عدد من قيادات الحزب مؤهلة لخلافة البشير * برلمانيون يقاضون شركة سيارات وطنية * (هيئة العلماء): الخرطوم على الحاكم (فتنة) Advertisements صحيفة الصيحة * الأمن: خبر لقاء “قوش” بـ”الموساد” مفبرك * إجتماع طارئ لـ”الموانئ البحرية” اليوم لبحث مصير “الشركة الفلبينية” * (539) ألفاً يجلسون لإمتحانات الشهادة اليوم وسط إجراءات مشددة * مصانع تتخلص من بضائعها خوفاً من الخسائر صحيفة الوطن * اجتماع طارئ لبحث مصير الشركة الفلبينية في الميناء * “الأمن”: ماتداول عن لقاء قوش برئيس الموساد “فبركة” * مصانع تشرع في التخلص من البضائع خشية الخسائر صحيفة الرأي العام * جهاز الأمن ينفي لقاء قوش برئيس الموساد * هارون: المرحلة اقتضت تغييرات واصحلاحات لضمان امن واستقرار البلاد صحيفة الدار * ظاهرة غريبة.. انخفاض الدولار يفجر براكين الغلاء في المواد الاستهلاكية * ضبط سوداني قبل تهريبه 30 قطعة من جلود الورل بجدود مصر * اليوم امتحانات الشهادة السودانية وكاميرات المراقبة وإجراءات امنية مشددة * نقل الممثلة فائزة عمسيب للمستشفى القاهرة * بالصورة والقلم: شاب سوداني يحاول الانتحار بالأردن بطريقة غريبة * اليوم لطلاب الشهادتين:امتحان القرآن الكريم والجغرافيا والدراسات البيئية والعلوم العسكرية الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم السبت الموافق 2 مارس 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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