تفاصيل قطار ركاب النيل الجديد بمدينة شندي

اصطدم أحد قطارات ركاب النيل السريع بلوري متعطل في تقاطع السكة حديد بالدسمة بمدينة شندي، وتعود تفاصيل هذا الحادث الى ان قطار ركاب النيل السريع كان قادماً من الخرطوم في طريقه الى داخل محطة السكة حديد بشندي.

ولكن اثناء سيره كان هنالك لوري متعطل يحمل خرصانة ليطلق القطار عدداً من صافرات الانذار للوري المتعطل الذي لم يستطع عدد من المواطنين دحرجته من مجرى تقاطع السكة حديد لأنه ملئ بالخرصانة ليقع بعد ذلك الحادث ليتحول اللوري الى حطام بعد ان قام القطار بجره على القضيب لمسافة تبعد حوالى 200 متر من موقع الحادث بينما طار دنقل اللوري الامامي ليصيب عربة أتوس كان سائقها يساعد في اخراج اللوري من مجرى القطار لتتعرض عربة الاتوس الى تهشيم في الزجاج والجمبات الامامية بينما لم تقع وفيات من جراء هذا الحادث.

وعلى صعيد اخر فقد حضر لموقع الحادث متحري القسم بشرطة السكة حديد الرقيب أول شرطة محمد الحاج وعمال المحطة لرسم الحادث والتأكد من قضيب السكة حديد ومن ثم اتخاذ الاجراءات بقسم شرطة السكة حديد شندي.