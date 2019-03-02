جهاز الأمن يتهم قناة الجزيرة بافتقاده المهنية

اصدر جهاز الأمن والمخابرات السوداني بيانا يؤكد فيه إن الخبر الذي بثته قناة الجزيرة الإخبارية حول لقاء مدير جهاز الأمن السوداني برئيس الموساد الإسرائيلي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن عارٍ عن الصحة.

واعتبر الجهاز في بيانه أن ما بثته قناة الجزيرة، يفتقد للمهنية والموضوعية ولا يخدم القيم الصحفية التي تدعيها القناة و تدعي إلتزامها بها.

وكانت قناة الجزيرة بثت عن موقع ميدل ايست آي البريطاني، أن مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبد الله، التقى رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، لمناقشة خطة خلافة البشير.

وأوضح الجهاز في بيان صحفي صدر (الجمعة)، إنه كان بإمكان القناة تحري الدقة وأن تستوثق قبل البث خاصةً أنها تعلم ويعلم غيرها الموقف الراسخ للسودان حكومة وشعبا من الكيان الصهيوني، والتزام السودان المبدئي بموقف ثابت تجاه القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية الأولي للأمة العربية والإسلامية.

واتهم الجهاز قناة الجزيرة بخدمة أجندة تعمل لأجلها و هي تقحم دولا شقيقة في إطار مارثون الخلاف والصراع المتواصل وأدواته المتنوعة على حد قولهم، والتي تطال دولاً أخرى وقيادات فيها.

واعتبر البيان، أن الخبر المفبرك يأتي في إطار حملة شائعات ظل السودان يتعرض لها منذ فترة ليست بالقصيرة، وأنها تنسج أكاذيب تهدف لجرجرة البلاد لبناء علاقة مع كيان مغتصب ومحتل خلافا لما استقرت عليه علاقات السودان النابعة من قيم شعبه.

وأكد الجهاز أن السودان ملتزم بسياسة البلاد الخارجية وتوجهها وموقفها الثابت.