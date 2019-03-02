شاهد بالصور انطلاق اعمال الدورة ال46 لمنظمة التعاون الاسلامي

بالصور: انطلاق أعمال الدورة السادسة والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بالعاصمة الإماراتية أبوظبي ، تحت شعار (50 عاما من التعاون الإسلامي: خارطة الطريق للازدهار والتنمية). يشارك فى المؤتمر أكثر من 55 وزير خارجية، وتتصدر القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي قائمة الموضوعات المطروحة للنقاش فى المؤتمر إضافة إلى شؤون الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء، فضلا عن استعراض برنامج العمل العشري للمنظمة 2025.

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