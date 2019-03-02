رئيس الوزراء الهندي يرحب بالطيار الهندي الأسير بعد استلامه من باكستان

أعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أمس الجمعة، عن إعجابه بالطيار الهندي الذي أفرجت عنه باكستان قائلا إن البلاد فخورة بشجاعته.
وسلمت السلطات الباكستانية الطيار (أبهيناندان فارتهامان) عند معبر واجاه - أتاري الحدودي بالقرب من مدينة لاهور شرقي باكستان لدبلوماسيين من الهند، بعد يومين من اسقاط طائرته في القتال بين الجارتين.
وعبّر الطيار إلى الهند سيرا على الأقدام، برفقة جنود باكستانيين ودبلوماسيين هنود.
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