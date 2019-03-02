قيادي في المؤتمر الوطني : فرض حالة الطوارئ "طوق" للتضييق على الفاسدين

وصف قيادي في المؤتمر الوطني فرض حالة الطوارئ في السودان بالطوق للتضييق على الفاسدين . وفي التفاصيل , أكد والي سنار السابق عبد الكريم موسى والقيادي في (الوطني) التزامهم بقرارات رئيس الجمهورية وتوجيهاته الداعمة لمسيرة الإصلاح السياسي والتنموي، مبيناً أن قانون الطوارئ اقتضته الظروف والتحديات التي تمر بها البلاد، داعياً حسب صحيفة الإنتباهة القوة السياسية والحزبية وقيادات المجتمع المدني لتدارك الفهم الصحيح للطوارئ ودورها في محاربة الغلاء وتشكيل طوق للتضييق على المفسدين وتقديمهم لمحاكمات عادلة.

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