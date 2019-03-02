بعد 20 ساعة تأخير.. وزير الخارجية الألماني يعود من مالي بطائرة بديلة

وصل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى

برلين في وقت متأخر من مساء الجمعة، بعد 20 ساعة من الموعد المقرر

لوصوله، بعد أن تقطعت به السبل في مالي عندما تعرضت طائرته الرسمية

لمشاكل فنية.

ووصل ماس والوفد المؤلف من 40 شخصا قرب منتصف الليل، بعد جولة استمرت 5

أيام لدول غرب إفريقيا. واستغل ماس اليوم الإضافي في باماكو للعمل من

الفندق وإجراء محادثات إضافية مع عناصر القوات الألمانية.

استقل ماس في طريق العودة طائرة من طراز إيرباص إيه 340 جاءت خصيصا من

ألمانيا لتقل وزير الخارجية في طريق العودة بعد أن أصيبت الطائرة

الحكومية الصغيرة من طراز إيرباص إيه 319 والتي سافر على متنها إلى

باماكو بعطل هيدروليكى .

وتعد أعطال الطائرات من المشكلات المتكررة للمسؤولين الألمان، حيث انتهى

المطاف بالمستشارة أنجيلا ميركل إلى السفر على متن طائرة تجارية إلى قمة

مجموعة العشرين في الأرجنتين في نوفمبر الماضي بعد أن اضطرت

طائرتها الحكومية إلى الهبوط بعد فترة وجيزة من إقلاعها.

أدى هذا العطل غير المتوقع إلى تأخر ماس عن حضور حفل يوم ميلاد ابنه

بالمنزل.

وقال ماس يوم الجمعة في مالي: "أشد ما يؤلمني شخصيا هو فوات موعد ا

لاحتفال بيوم ميلاد ابني، ولكن الحمد لله أنه يتفهم ذلك".