النجم الساحلي يحط رحاله في نيجيريا

وصلت بعثة النجم الساحلي، مساء اليوم الجمعة، إلى نيجيريا، بعد رحلة على متن طائرة عسكرية، دامت قرابة 8 ساعات، لمواجهة إينوجو رينجرز، الأحد المقبل، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات، ببطولة الكونفيدرالية.

ولم يشارك في الرحلة، قائد الفريق، ياسين الشيخاوي، وعلية البريقي، وعمار الجمل، والحارس مكرم البديري، بسبب الإصابة، ومالك بعيو، بسبب البطاقة الصفراء الثانية.

وسيجري فريق جوهرة الساحل، غدا السبت، حصته التدريبية الوحيدة في نيجيريا، قبل خوض المباراة.

وكان النجم الساحلي قد فاز على رينجرز، في الجولة الثالثة لدور المجموعات (2-1).