السودان يفضح قناة الجزيرة: تفتقد للمهنية

فضحت السلطات السودانية، الجمعة، أكاذيب قناة الجزيرة القطرية، بعدما بثت الأخيرة تقارير إعلامية تفيد لحدوث لقاءات بين مسئولين إسرائيليين ونظرائهم السودانيين في ألمانيا.

وقالت السلطات السودانية في بيان إن الخبر عار من الصحة تماما ويفتقد للمهنية والموضوعية ولا يخدم القيم الصحفية التي تدعيها القناة وتدعي التزامها بها وأنها تعمل لأجلها.

وتابعت في بيان صحفي: "كان بإمكان القناة أن تتحرى وأن يستوثق قبل أن تبث وهي تعلم ويعلم غيرها الموقف الراسخ للسودان حكومة و شعبا من الكيان الصهيوني المغتصب والتزام السودان المبدئي بموقف ثابت تجاه القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية الأولى للأمة العربية والإسلامية".

واستطردت: "يأتي هذا الخبر المفبرك في إطار حملة شائعات ظلت بلادنا تتعرض لها منذ فترة ليست بالقصيرة و هي تنسج أكاذيب تهدف لجرجرة البلاد لبناء علاقة مع كيان مغتصب ومحتل خلافا لما استقرت عليه علاقات السودان النابعة من قيم شعبه التي تقف دائما إلي جانب الحق وتدافع عن المظلومين وليس ببعيد عن الذاكرة العربية مؤتمر اللاءات الثلاث بالخرطوم.