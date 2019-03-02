مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 32ر110 نقطة، أو 43ر0% ، ليصل إلى 32ر26027 نقطة.

وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 20ر19 نقطة، أو 69ر0% ، ليصل إلى 69ر2803 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 82ر62 نقطة ، أو 83ر0% ، ليصل إلى 35ر7595 نقطة.

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