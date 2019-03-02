برعاية قطر.. انطلاق قناة "يمن الغد" من القاهرة لدعم الحوثيين

بدأ طاقم قناة يمن الغد المدعومة من قطر، بالتحضير لبرامجهم من مصر الداعية للاعتراف بمليشيات الحوثية الإرهابية تحت يافطة أوقفوا الحرب.

وقالت مصادر من فريق العمل، أن هناك كمية كبيرة من البرامج التي سيتم الترويج لها من الأسبوع القادم عند انطلاق البث التجريبي من القاهرة، تحتوي على العديد من البرامج التي تسعى لخدمة المليشيات الحوثية والدعوة إلى توحيد المؤتمر الشعبي العام، تحت راية صادق أمين أبو رأس ومهاجمة المملكة العربية السعودية والإمارات.

وأعلن يحيى العابد "الحوثي السلالي"، أحد الأذرع الحوثية المتواجد في القاهرة، بأنه يعمل حاليًا على إعداد برنامج خاص به، مؤكدًا أن الأسبوع القادم سيكون موعد الإعلان عن تردد القناة الوليدة المدعومة من قطر.

وكانت مصادر قريبة من محمد يحيى الفقيه، قالت إنه بعد فشل الحوثيين وقطر في إنشاء قناة فضائية يمنية تابعة للحوثيين ومؤتمر صنعاء في تأسيسها وبثها من مصر، أرسلت قطر المدعو ضياء نعمان المقبلي "صيدلي وعينه الحوثيين عضو في اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام الموالي للحوثيين ومرسل إلى القاهرة للتجسس على صحفيين وقيادات في المؤتمر الشعبي العام" ومجموعة من الشخصيات التي تثق بها القيادات الحوثية إلى بيروت لبحث مع حزب الله ومندوب قطر كيفية إطلاق قناة يمن الغد.

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وأفادت مصادر مطلعة على تحركات اللوبي الذي يعمل على تأسيس القناة أنه دار في الاجتماع، الذي عقد في بيروت عن إطلاق القناة من لبنان إلا إن المدعو محمد يحيى الفقيه "طباع سابق في سكرتارية الرئيس اليمني علي عبدالله صالح" الذي تواصل معه ضياء المقبلي من القاهرة اعترض عن ذلك بحجة أن إطلاق القناة من بيروت سيفتضح أمرهم واقترح أن يتم إطلاق القناة من دولة عاملة ضمن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وأوضحت المصادر إن اقتراح الفقيه قوبل بترحاب كبير، واستقروا المجتمعون على أن يتم إطلاق القناة من العاصمة الأردنية عمان لكونها دولة عاملة ضمن التحالف العربي، وبذلك تكون الخطة في الطريق الصحيح للتمويه.

وقالت المصادر أن الحوثيين أوكلوا للفقيه مهمة السفر إلى الأردن لمباشرة المعاملة لدى السلطات الأردنية، والبدء في تأسيس القناة وطلاقها من عمان، لكن الفقيه ظهر يوم الأربعاء في مصر في فرح أحد أقارب يحيى ونعمان دويد في مصر، وقال إنه سيعلن عن التردد الأسبوع القادم، وأن القناة ستبث من مصر.

وأوكلت قطر شخصيات يمنية بتأسيس قناة يمن الغد وبثها من القاهرة، سعيا منها للقضاء على قناة اليمن اليوم، التي تعمل الآن في صف التحالف العربي وجمع القيادات المؤتمرية في صف واحد رافضة للحرب، بما يخدم المليشيات الحوثية واستخدام الملف الإنساني كقضية أساسية، إضافة إلى الدعوات لوقف الحرب بوضعها الحالي والاعتراف بالمليشيات الحوثية كسلطات أمر واقع.