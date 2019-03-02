إصابات في تظاهرات بالخرطوم.. والشرطة الأحوال مستقرة

سجلت محاضر الشرطة السودانية؛ اليوم الجمعة؛ إصابة اثنين خلال التظاهرات التي شاهدتها العديد من أحياء العاصمة الخرطوم؛ تم إسعافهما وغادرا المستشفى. وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة؛ اللواء شرطة د.هاشم علي عبدالرحيم؛ أن قوات مكافحة الشغب فرقت بالغاز المسيل للدموع؛ بعض التجمعات غير المشروعة بولاية الخرطوم. وأكد عبد الرحيم هدوء الأحوال الأمنية اليوم بكل أنحاء البلاد.

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