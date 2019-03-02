الشرطة تعلن جاهزيتها لتأمين امتحانات الشهادة الثانوية

أعلنت الشرطة السودانية؛ جاهزيتها لتأمين امتحانات الشهادة السودانية؛ التي تبدأ أولى جلساتها صباح غدا السبت في كل ولايات البلاد. Advertisements وأكد المتحدث الرسمي باسم الشرطة؛ اللواء شرطة د.هاشم علي عبدالرحيم؛ في تصريحات صحافية اليوم الجمعة؛ اكتمال الاستعدادات بكل ولايات السودان لتأمين الامتحانات. وأضاف هذه الإجراءات تأتي وفقا للخطة المجازة من رئاسة قوات الشرطة والمعنية بتأمين الامتحانات في كافة مراحلها.

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