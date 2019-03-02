حزب الله يرفض قرار لندن تصنيفه إرهابيا.."فيديو"

أعلن حزب الله اللبناني رفضه بشدة القرار البريطاني بإدراج جناحه السياسي على ما تسمى لائحة المنظمات الإرهابية، هذا وتفاوتت الآراء في الشارع اللبناني حول قرار بريطانيا.

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