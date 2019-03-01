الإصابة تهدد مشاركة السموأل ميرغني أمام زيسكو

التاريخ: 01-مارس-2019 فى : رياضة 0 مشاهدة أصبح السموأل ميرغني المدافع الأيمن لفريق الهلال، مهدداً بالغياب عن مباراة فريقه بعد غد السبت، أمام زيسكو الزامبي في الجولة الرابعة لمجموعات الكونفدرالية وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها في تدريب الهلال الذي أجراه مساء اليوم بالجوهرة الزرقاء، وخضع اللاعب لفحوصات طبية وستظهر النتيجة غداً للتأكد من حجم الإصابة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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