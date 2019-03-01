المخابرات: قناة الجزيرة كاذبة وتفتقد المعايير المهنية

كذب جهاز الأمن والمخابرات السوداني؛ الخبر الذي بثته؛ قناة الجزيرة القطرية؛ عن لقاء مديره؛ الفريق أول صلاح عبد الله قوش؛ برئيس الموساد الإسرائيلي؛ على هامش مؤتمر ميونخ للأمن؛ وقال انه "عار من الصحة ويفتقد إلى المهنية والموضوعية".

واتهم الأمن السوداني في بيان اليوم الجمعة؛ القناة بخدمة أجندة تعمل لأجلها و هي تقحم دولا شقيقة في إطار ماراثون الخلاف والصراع المتواصل وأدواته المتنوعة و المتعدية و التي تطال دولا أخري وقيادات فيها؛ على شاكلة ما جاء في الخبر و توظيفه.

وأضاف هذه الجهات تنسج أكاذيب تهدف لجرجرة البلاد لبناء علاقة مع كيان مغتصب ومحتل خلافا لما استقرت عليه علاقات السودان النابعة من قيم شعبه التي تقف دائما إلي جانب الحق و تنافح عن المظلومين، وليس ببعيد عن الذاكرة العربية مؤتمر اللاءات الثلاث بالخرطوم.

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وقال البيان كان بإمكان القناة أن تتحري وأن تنقل بحيادية قبل أن تبث وهي تعلم ويعلم غيرها الموقف الراسخ للسودان حكومة وشعبا من الكيان الصهيوني المغتصب، والتزام السودان المبدئي بموقف ثابت تجاه القضية الفلسطينية التي تعتبر القضية الأولي للأمة العربية والإسلامية.

وأكد جهاز الأمن والمخابرات الوطني انه ظل ملتزما بسياسة البلاد الخارجية وتوجهها و موقفها الثابت، حيث لا تحتاج بلادنا لتتحرك في الخفاء أو تمضي في اتجاه مغاير لمبادئها و سياستها الخارجية الواضحة.

وقال أن هذا الخبر المفبرك يأتي في إطار حملة شائعات ظل يتعرض لها السودان منذ فترة ليست بالقصيرة؛ ولن تفلح مثل هذه التسريبات المتكررة في شق صف القيادة في بلادنا أو إثنائها عن واجباتها الوطنية.