مرشح للرئاسة الجزائرية يقفز من شرفة مكتبه خلال المظاهرات.."فيديو"

قفز المرشح في الانتخابات الرئاسية في الجزائر، رشيد نكاز، من شرفة مكتبه للالتحاق بالمتظاهرين ضد الرئيس الحالي عبدالعزيز بو تفليقة.

وتظاهر الآلاف في العاصمة اليوم، ضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة في الانتخابات المرتقبة في أبريل المقبل.