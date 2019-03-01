وزير الدفاع الموريتاني يعلن رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية

أعلن وزير الدفاع الفريق أول محمد ولد الغزواني، رسميا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في موريتانيا خلال شهر يونيو المقبل.

ودعا الغزواني -في مهرجان شعبي حاشد في ملعب شيخا وسط نواكشوط- الموريتانيين لانتخابه، متعهدا بإصلاحات في جميع المجالات وأن يكون رئيسا لجميع الموريتانيين من مختلف المشارب.

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وثمن الغزواني الذي كان رئيسا لأركان القوات المسلحة طيلة السنوات العشر الماضية ما تحقق خلال حكم الرئيس الموريتاني الحالي محمد ولد عبدالعزيز.

ويعتبر تصريح وزير الدفاع الموريتاني أول إعلان رسمي للترشح للانتخابات التي لا تزال أحزاب المعارضة تدرس تقديم مرشح موحد لها.