(فخري تيراب) يحضر لتسجيل سلسلة اجتماعية

يحضر النجم الكوميدي “فخري خالد” (تيراب) لتصوير سلسلة درامية اجتماعية كوميدية تشاركه البطولة فيها الممثلة “إخلاص نور الدين”.
ومن المتوقع أن يبدأ تصوير المشاهد خلال هذا الشهر، والسلسلة من إخراج المخرج “سمبل” وأكد “فخري” أنه لم تحدد المحطة الفضائية التي سوف تبث فيها السلسلة .
من جانب آخر يستعد “فخري” للدخول استديوهات قناة أنغام الفضائية للمشاركة ضمن فريق برنامج (الشيف) الذي يقف على إخراجه “حسن مصطفى”.
ويبث في شهر رمضان المقبل، “فخري” أيضاً سجل حلقة فكاهية مع الممثلة المصرية “نوهارن” حيث أدخلوها في مصيدة المقالب على الطريقة السودانية .
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