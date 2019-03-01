واشنطن لا تستبعد 5 ملايين لاجئ فنزويلي بحلول نهاية 2019

أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى فنزويلا أيليوت أبرامس، أن واشنطن لا تستبعد أن يصل عدد اللاجئين من فنزويلا إلى 5 ملايين شخص بحلول نهاية 2019.

وقال أبرامس في مؤتمر صحفي: "هذا الرقم هو نتيجة الاستقراء الرياضي. الآن ، من حيث المبدأ ، هناك الكثير من الحركة على الحدود بين فنزويلا وكولومبيا. الآن الرقم هو حوالي 5 آلاف شخص يوميا يعبرون الحدود، وبعملية حسابية نأتي برقم سيصل الرقم إلى 5 ملايين بحلول نهاية سنة 2019".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعرب، اليوم، عن قلق الجانب الروسي إزاء الخطط الأمريكية لتسليح المعارضة الفنزويلية، مشيرا إلى وجود معلومات أن الولايات المتحدة تعتزم شراء أسلحة من إحدى دول أوروبا الشرقية.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه مع نائب الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريجيز، اليوم الجمعة، إنه "فيما يتعلق بمسألة المخططات الأمريكية لتسليح المسلحين لزعزعة استقرار الوضع في فنزويلا، وإذا تحدثنا بوضوح، لغزو هذا البلد السيادي، فعندئذ، بالطبع نحن قلقون بشأن هذه الخطط لأن الولايات المتحدة لا تتردد في التحدث بصراحة عنها".

وأشار لافروف إلى أن المعلومات الواردة تدل على أن الولايات المتحدة تخطط في القريب العاجل لشراء الأسلحة الخفيفة ومدافع الهاون ومنظومات الدفاع الجوي المحمولة وأنواع أخرى من الأسلحة من إحدى بلدان أوروبا الشرقية وإرسالها إلى مناطق قريبة من فنزويلا بمساعدة إحدى شركات الطيران المطيعة لنظام واشنطن.