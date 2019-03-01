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بنس يعد بالانتهاء من بناء الجدار قبل انتهاء مدة ترامب

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تعهد نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم الجمعة، بأن يتم الانتهاء من بناء الجدار الحدودي مع المكسيك قبل انتهاء الفترة الرئاسية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأكد خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ الذي عقد في ناشونال هاربور (بولاية ماريلاند) بضواحي واشنطن "لقد بدأنا بالفعل في بناء الجدار الحدودي وأعدكم بأن يتم الانتهاء من تشييده قبل انتهاء مدة رئاسة ترامب".

وفي حال صحة وعد نائب الرئيس الأمريكي، فمن المفترض أن يكون تم الانتهاء من بناء الجدار الحدودي بين المكسيك والولايات المتحدة قبل يناير من عام 2021، وهو موعد انتهاء مدة ترامب الرئاسية.

يذكر أنه في حال إعادة انتخاب ترامب مرة أخرى كرئيس للبلاد، ستنتهي ولايته الرئاسية الثانية في عام 2025.

وفي خطابه، دافع بنس عن إعلان حالة الطوارئ الوطنية التي أمر بها ترامب في منتصف فبراير الماضي لتمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، وبتفعيل هذا الإعلان، يعتزم ترامب جمع ما يقرب من 8 مليارات دولار لتشييد الجدار الحدودي الذي سيمتد لحوالي 376 كيلومتراً. 

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