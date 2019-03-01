الحكومة تشرع في إجراءات للحد من تهريب الذهب

كشف والي ولاية نهر النيل الفريق الطيب المصباح عن إجراءات وتدابير مرتقبة للحد من تهريب الذهب عبر الحدود، ولفت إلى أن اجتماعاً سيلتئم بالخصوص يوم الأحد المقبل بالولاية بمشاركة وزارة المعادن وبالتنسيق مع الولايات المختلفة.

وأوضح الوالي خلال لقائه بلجنة شؤون المجلس التشريعي بمقر المجلس بالدامر أن ولايته تعتبر مخرجا للسودان بما تزخر به من موارد.

وأكد عزمه على العمل من اجل الاستغلال الأمثل لموارد الولاية وإجراء العديد من المراجعات الخاصة بالاستثمار الزراعي والتعدين وضبط الحدود ومراقبة السلع الأساسية، كاشفاً عن إجراءات بين الولايات المختلفة للحد من التهريب.



ونوه المصباح أن عهداً جديداً بدأ يتشكل يقوم على أسس المساواة والعدل بين كل الأطياف، كاشفاً عن مرحلة جديدة تدعو فيها حكومته للعمل بيد واحدة من أجل الوطن والمواطن.

وأعلن المصباح عن تشكيل حكومته خلال الأسبوع المقبل وبشر بزيارة رئيس الجمهورية للولاية خلال الشهرالحالي.