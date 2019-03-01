وأوضح الوالي خلال لقائه بلجنة شؤون المجلس التشريعي بمقر المجلس بالدامر أن ولايته تعتبر مخرجا للسودان بما تزخر به من موارد.
وأكد عزمه على العمل من اجل الاستغلال الأمثل لموارد الولاية وإجراء العديد من المراجعات الخاصة بالاستثمار الزراعي والتعدين وضبط الحدود ومراقبة السلع الأساسية، كاشفاً عن إجراءات بين الولايات المختلفة للحد من التهريب.
ونوه المصباح أن عهداً جديداً بدأ يتشكل يقوم على أسس المساواة والعدل بين كل الأطياف، كاشفاً عن مرحلة جديدة تدعو فيها حكومته للعمل بيد واحدة من أجل الوطن والمواطن.وأعلن المصباح عن تشكيل حكومته خلال الأسبوع المقبل وبشر بزيارة رئيس الجمهورية للولاية خلال الشهرالحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر الحكومة تشرع في إجراءات للحد من تهريب الذهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.