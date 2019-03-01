شرطة ولاية البحر الأحمر تؤكد جاهزيتها لتأمين امتحانات الشهادة السودانية

أكد اللواء شرطة حقوقي محمد موسى عمر مدير شرطة ولاية البحر الأحمر جاهزية قوات الشرطة لتأمين امتحانات الشهادة السودانية بمختلف محليات الولاية.
وأضاف أن التأمين يتمثل في (92) مركز امتحان (62) مركزية بمحلية بورتسودان و(30) مركز بمحليات الولاية الأخرى
وأبان أن عملية تأمين الامتحانات تأتي ضمن خطط شرطة الولاية الراتبة خلال العام ويتم تنفيذها بمهنية واقتدار وفق الخبرات التراكمية كما تتضمن تأمين كافة مراحل الإمتحانات من تخزين وتوزيع ومراقبة الإمتحانات بالمراكز والحرص على سلامة الأساتذة والطلاب .
وأشار سيادته إلى التنسيق والتناغم الكبير بين الشرطة والأجهزة النظامية الأخرى..
وطمأن اللواء شرطة حقوقي محمد موسى أولياء الأمور والطلاب أن العملية التأمينية بكافة أفرعها تسير بسهولة ويسر وفق الخطة الموضوعة للتأمين كما جرت العادة لتمكين الطلاب من أداء امتحاناتهم في جو يسوده الأمن والاستقرار بمختلف المراكز في كل الولاية متمنياً التوفيق للطلاب الممتحنين.
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